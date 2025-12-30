PSG - C'est terminé pour Hakimi : La grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est enfin terminé pour Achraf Hakimi. L'attente a été longue, mais le soulagement était total lundi soir lorsque le joueur du PSG a fait son retour sur les pelouses. Peu après l'heure de jeu, Hakimi a été lancé par Walid Regragui lors de la victoire du Maroc contre la Zambie. Et Eliesse Ben Seghir n'a pas caché sa joie.

L'attente est enfin terminée. Blessé à la cheville le 4 novembre dernier à l'occasion du choc entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi a longtemps été incertain pour la CAN qui se déroule au Maroc. Mais l'ancien joueur du Real Madrid est entré en jeu lundi soir contre la Zambie (3-0) peu après l'heure de jeu. La fin d'une longue attente pour Achraf Hakimi qui va pouvoir se concentrer sur les phases finales de la CAN. Un soulagement également pour ses coéquipiers à commencer par Eliesse Ben Seghir.

Ben Seghir s'enflamme pour le retour d'Hakimi « On est tous très contents, on est une famille, donc quand quelqu'un est blessé ça nous fait un peu tous mal », lâche l'ancien joueur de l'AS Monaco dans des propos rapportés par RMC, avant de poursuivre.