«Il a merdé» : Le gros loupé au PSG !

3ème de Premier League, Aston Villa réalise une très bonne saison jusqu'à présent. Il faut dire que les Villans sont très bien dirigés par Unai Emery. L'Espagnol excelle à la tête de l'équipe basée à Birmingham, ce qui change de ce qu'il pu montrer quand il était sur le banc du PSG. Emery avait été un véritable échec à Paris et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire.

En 2016, après avoir viré Laurent Blanc, le PSG décidait alors de faire confiance à Unai Emery. Alors que l'Espagnol excellait sur le banc du FC Séville, il franchissait un énorme cap en débarquant comme entraîneur du club de la capitale. Mais la marche était-elle trop haute pour lui ? Emery a finalement été un échec au PSG, lui qui était notamment à la tête de l'équipe parisienne au moment de la remontada face au FC Barcelone.

« J'ai été très dur avec Emery » Alors qu'Unai Emery fait aujourd'hui briller Aston Villa, Pierre Ménès est revenu sur son échec comme entraîneur du PSG. Sur Youtube, le journaliste sportif a ainsi lâché : « Aston Villa, sur le papier, l'équipe n'est pas exceptionnelle. Elle est très bien coachée par Unai Emery. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai été très dur avec Emery lorsqu'il a été l'entraîneur du PSG parce que perso je trouve qu'il a merdé à la tête du PSG ».