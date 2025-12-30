PSG - Transfert d’une star : Le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

Et si Ibrahima Konaté signait au PSG en juin prochain ? Son contrat avec Liverpool expire à l’issue de la saison, ce qui constituerait un avantage pour le club de la capitale. Les Reds espéreraient cependant pouvoir prolonger le bail de l’international français. Les pensionnaires de la Premier League n’ont toutefois pas manqué de mettre la pression sur le défenseur central de 26 ans.

Liverpool fixe un ultimatum à Konaté Mais comme le rapporte SPORT, les pensionnaires de la Premier League n’ont pas manqué de mettre la pression à Ibrahima Konaté. Liverpool voudrait que le défenseur central de 26 ans revoit ses prétentions salariales à la baisse pour espérer signer un nouveau bail. Reste maintenant à voir si l’international français sera prêt à faire cet effort.