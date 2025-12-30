Transfert au Real Madrid : C’est confirmé pour l’OL !

Pierrick Levallet

L’OL n’a pas mis longtemps à se dégotter un nouvel attaquant de pointe sur le mercato. Le club rhodanien a en effet officialisé l’arrivée d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Si l’international auriverde a décidé de rejoindre les Gones, ce serait surtout pour les garanties concernant son temps de jeu. Et la tendance semble se confirmer.

Pour se renforcer en attaque cet hiver, l’OL n’a pas hésité à piocher directement au Real Madrid. Le club rhodanien a en effet officialisé la venue d’Endrick en prêt la semaine dernière. Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et n’entrant visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso, l’international auriverde a fait le choix de partir pour se relancer à 6 mois de la Coupe du monde 2026.

Endrick a choisi l'OL pour le temps de jeu Comme le confirme AS, Endrick a mis l’accent sur son temps de jeu au moment de trancher pour son avenir. Et l’OL était le seul club parmi ses prétendants à lui offrir la garantie d’être titulaire dès son arrivée. L’attaquant de 19 ans a alors porté son choix sur les Gones très rapidement, et s’est même montré ferme sur le sujet.