Un nouveau crack au PSG : C’est confirmé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Contrairement à cet hiver, le PSG devrait être plutôt actif sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale a déjà coché quelques noms sur sa liste, dont celui d’Ayyoub Bouaddi. Le crack du LOSC aurait toutefois la cote sur le marché des transferts. La tendance serait notamment en train de se confirmer en Premier League.

Cet hiver, le PSG sera être plutôt discret sur le mercato. Comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale compte terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er décembre. En revanche, les Rouge-et-Bleu devraient bouger l’été prochain sur le marché des transferts. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient même déjà coché quelques noms sur leur liste.

Le PSG garde un oeil sur Ayyoub Bouaddi Le PSG en pincerait notamment pour Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, l’international Espoirs français est un joueur important du LOSC. Le profil du jeune milieu de terrain plairait aux dirigeants parisiens malgré sa récente prolongation jusqu’en juin 2029. Mais le prodige lillois aurait également la cote à l’étranger.