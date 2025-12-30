L'OM prépare un transfert improbable !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM l'été dernier. Arrivé il y a seulement six mois à Marseille, le milieu de terrain de 25 ans pourrait déjà faire ses valises. En effet, les hautes sphères de l'OM envisageraient de vendre Angel Gomes cet hiver en cas d'offre satisfaisante.

Pour renforcer son milieu de terrain, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services d'Angel Gomes lors du dernier mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, l'international anglais a rejoint le club marseillais librement et gratuitement.

Angel Gomes a signé à l'OM l'été dernier Transféré il y a seulement six mois à l'OM, Angel Gomes pourrait déjà prendre le large cet hiver. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, la direction marseillaise serait ouverte à l'idée de vendre son numéro 8 lors du prochain mercato, qui ouvrira ses portes ce jeudi.