L'OM prépare un transfert improbable !

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, Angel Gomes a signé librement et gratuitement à l'OM l'été dernier. Arrivé il y a seulement six mois à Marseille, le milieu de terrain de 25 ans pourrait déjà faire ses valises. En effet, les hautes sphères de l'OM envisageraient de vendre Angel Gomes cet hiver en cas d'offre satisfaisante.
Pour renforcer son milieu de terrain, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services d'Angel Gomes lors du dernier mercato estival. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le LOSC, l'international anglais a rejoint le club marseillais librement et gratuitement.
Angel Gomes a signé à l'OM l'été dernier
Transféré il y a seulement six mois à l'OM, Angel Gomes pourrait déjà prendre le large cet hiver. D'après les indiscrétions de Foot Mercato, la direction marseillaise serait ouverte à l'idée de vendre son numéro 8 lors du prochain mercato, qui ouvrira ses portes ce jeudi.
Mercato : L'OM est prêt à vendre Angel Gomes cet hiver
A en croire Foot Mercato, Roberto De Zerbi ne considère pas Angel Gomes comme un titulaire. Alors que le joueur de 25 ans a raté sa première partie de saison 2025-2026, l'OM serait prêt à le vendre en cas d'offre intéressante. Reste à savoir si un club passera à l'offensive pour recruter Angel Gomes cet hiver.