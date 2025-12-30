Transfert historique à l'OM : La révélation à 25M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 18 ans, Robinio Vaz est le nouveau diamant de l'OM. Une pépite qui attire bien évidemment les convoitises. Et ce depuis quelques mois déjà. En effet, dès le dernier mercato estival, l'attaquant olympien aurait été sollicité. Vaz est finalement toujours aujourd'hui à l'OM, qui aurait très bien pu empocher un joli chèque.

Entre l'OM et Robinio Vaz, ça aurait très bien pu être déjà fini. En effet, au cours des derniers mois, le jeune Olympien aurait été très sollicité. Des approches qui ont toutes été refusées. Et pourtant... Comme RMC avait pu le révéler, le club phocéen aurait pu toucher le pactole. En effet, les offres étaient très hautes pour Robinio Vaz qui aurait pu devenir la plus grosse vente de l'OM pour un joueur passé dans les équipes de jeunes.

25M€ pour Robinio Vaz ? L'OM a donc choisi de continuer avec Robinio Vaz, voyant ainsi la possibilité d'encaisser un joli chèque l'été dernier. De quel montant parlait-on alors pour l'attaquant olympien ? Selon les informations du Phocéen, Brentford, club de Premier League, était prêt à mettre 25M€ sur la table pour avoir Robinio Vaz.