Transfert historique à l'OM : La révélation à 25M€ !

A 18 ans, Robinio Vaz est le nouveau diamant de l'OM. Une pépite qui attire bien évidemment les convoitises. Et ce depuis quelques mois déjà. En effet, dès le dernier mercato estival, l'attaquant olympien aurait été sollicité. Vaz est finalement toujours aujourd'hui à l'OM, qui aurait très bien pu empocher un joli chèque.
Entre l'OM et Robinio Vaz, ça aurait très bien pu être déjà fini. En effet, au cours des derniers mois, le jeune Olympien aurait été très sollicité. Des approches qui ont toutes été refusées. Et pourtant... Comme RMC avait pu le révéler, le club phocéen aurait pu toucher le pactole. En effet, les offres étaient très hautes pour Robinio Vaz qui aurait pu devenir la plus grosse vente de l'OM pour un joueur passé dans les équipes de jeunes.
25M€ pour Robinio Vaz ?
L'OM a donc choisi de continuer avec Robinio Vaz, voyant ainsi la possibilité d'encaisser un joli chèque l'été dernier. De quel montant parlait-on alors pour l'attaquant olympien ? Selon les informations du Phocéen, Brentford, club de Premier League, était prêt à mettre 25M€ sur la table pour avoir Robinio Vaz.
Un avenir loin de l'OM ?
Et si l'OM réussissait finalement à encaisser plus pour Robinio Vaz ? Au cours des derniers mois, la cote du joueur de Roberto De Zerbi a grimpé en flèche. Et voilà que l'incertitude plane sur l'avenir de Robinio Vaz à Marseille, qui pourrait ainsi être vendu prochainement. De quoi garantir cette fois-ci bel et bien un jackpot à l'OM ?