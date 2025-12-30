Départ du PSG : Kylian Mbappé se régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé ne s'en cachait pas : depuis tout petit, il voulait jouer pour le Real Madrid. Ainsi, en 2024, après 7 ans passés au PSG, le rêve est devenu réalité pour le Français. Dans sa deuxième saison chez les Merengue, Mbappé est plus épanoui que jamais. Un bonheur qu'il a de nouveau répété.

Il aura donc finalement fallu attendre 2024 pour que le Real Madrid mette enfin la main sur Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français a choisi de réaliser son rêve et de rejoindre ainsi la Casa Blanca. Le voilà aujourd'hui au centre du projet madrilène et Mbappé affole les compteurs pour sa deuxième saison au Real Madrid. Il faut dire que le numéro 10 nage en plein bonheur.

« Un plaisir d'être ici » Parti du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé se régale aujourd'hui en Espagne. C'est ainsi que ce mardi, pour Real Madrid TV, il a notamment confié : « C’est un plaisir d’être ici et de voir tous les supporters du Real Madrid heureux. Pour 2026, je demande de la joie, de la santé et bien sûr, des titres. Car si nous gagnons, les gens seront heureux ».