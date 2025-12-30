Départ du PSG : Kylian Mbappé se régale !

Kylian Mbappé ne s'en cachait pas : depuis tout petit, il voulait jouer pour le Real Madrid. Ainsi, en 2024, après 7 ans passés au PSG, le rêve est devenu réalité pour le Français. Dans sa deuxième saison chez les Merengue, Mbappé est plus épanoui que jamais. Un bonheur qu'il a de nouveau répété.
Il aura donc finalement fallu attendre 2024 pour que le Real Madrid mette enfin la main sur Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, le Français a choisi de réaliser son rêve et de rejoindre ainsi la Casa Blanca. Le voilà aujourd'hui au centre du projet madrilène et Mbappé affole les compteurs pour sa deuxième saison au Real Madrid. Il faut dire que le numéro 10 nage en plein bonheur.
« Un plaisir d'être ici »
Parti du PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé se régale aujourd'hui en Espagne. C'est ainsi que ce mardi, pour Real Madrid TV, il a notamment confié : « C’est un plaisir d’être ici et de voir tous les supporters du Real Madrid heureux. Pour 2026, je demande de la joie, de la santé et bien sûr, des titres. Car si nous gagnons, les gens seront heureux ».
« C'est le rêve de ma vie de jouer au Real Madrid »
Récemment, pour So Foot Club, Kylian Mbappé expliquait déjà sur le fait de jouer pour le Real Madrid : « C'est le rêve de ma vie de jouer au Real Madrid, mais vivre à Madrid, c'était pas mon rêve à la base ! Mais j'ai trouvé une tranquilité, un peuple très accueillant, très avenant, très ouvert. C'est quelque chose sur laquelle je n'avais pas misé parce que je ne connaissait pas et je suis agréablement surpris. J'ai passé une super première année ».