F1 : Lewis Hamilton de retour, c'est la fin !

Lewis Hamilton (41 ans) n'a plus été sacré champion du monde depuis 2020. A l'approche du coup d'envoi du championnat du monde de Formule 1 le week-end du 15 mars prochain en Chine, Lando Norris est déjà prêt à remettre son titre de champion du monde en jeu. Avec Hamilton dans la danse après une saison noire chez Ferrari ? Le pilote McLaren y croit dur comme fer.

Le dernier Grand Prix remporté par Lewis Hamilton remonte à juillet 2024, soit lors de sa dernière campagne mondiale avec Mercedes. Depuis sa signature chez Ferrari début 2025, le septuple champion du monde n'a pas senti ne serait-ce qu'un podium pendant le championnat du monde 2025 au cours duquel Lando Norris a été sacré pour la première fois de sa carrière.

«S'il y a bien quelqu'un capable de rebondir après des saisons compliquées, c'est Hamilton» En interview pour Sky Sports dernièrement, le pilote McLaren sait pertinemment que son compatriote anglais Lewis Hamilton est capable en 2026 à 41 ans de renaître de ses cendres. « Nous avons déjà eu pas mal de batailles [avec Hamilton]. J'aimerais beaucoup me battre davantage avec Lewis. Évidemment, Ferrari a connu bien plus de difficultés cette année que ce que tout le monde imaginait. Lewis a prouvé qu'il était probablement le meilleur de tous les temps. Tout le monde sait que s'il y a bien quelqu'un capable de rebondir après des saisons compliquées, c'est Hamilton, et j'aimerais vraiment pouvoir encore me mesurer à lui ».