Zidane : Le coup de foudre à l’étranger !

Zinedine Zidane et Ronaldo ont évolué ensemble au Real Madrid. En effet, les deux anciennes gloires ont cohabité à la Maison-Blanche pendant quatre ans, plus précisément entre les étés 2002 et 2006. D'ailleurs, comme l'a avoué Zinedine Zidane, Ronaldo est le joueur avec qui il a pris le plus de plaisir sur les terrains.
Zinedine Zidane a fait le plus grand bonheur du Real Madrid. Transféré en provenance de la Juventus lors de l'été 2001 - et ce, pour une somme proche de 77,5M€ - le Ballon d'Or 98 a évolué pendant cinq saisons à la Maison-Blanche, avant de tirer sa révérence. Et il a eu la chance de jouer avec Ronaldo pendant quatre ans.
Zinedine Zidane, la love story avec Ronaldo
Lors de l'été 2002, le Real Madrid a déboursé environ 45M€ pour arracher Ronaldo à l'Inter. Alors que le Brésilien l'a retrouvé à la Maison-Blanche, Zinedine Zidane s'est régalé, comme il l'a avoué lui-même.
«On avait une complicité»
« Le joueur avec lequel j’ai pris le plus de plaisir ? Ronaldo, le Brésilien. C’était assez impressionnant. On était très potes en plus, on avait une complicité à la fois sur le terrain, qui était exceptionnelle, mais aussi en dehors. Même si on n'avait pas la même vie, je ne rentrerai pas dans les détails (rires). Mais c’était vraiment une vraie complicité, et d’ailleurs, encore aujourd’hui, on s’envoie des petits trucs. On s’apprécie beaucoup beaucoup », avait reconnu Zinedine Zidane lors d'un entretien accordé à Colinterview en juin 2023.