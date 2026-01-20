Zidane : Le coup de foudre à l’étranger !

Amadou Diawara

Zinedine Zidane et Ronaldo ont évolué ensemble au Real Madrid. En effet, les deux anciennes gloires ont cohabité à la Maison-Blanche pendant quatre ans, plus précisément entre les étés 2002 et 2006. D'ailleurs, comme l'a avoué Zinedine Zidane, Ronaldo est le joueur avec qui il a pris le plus de plaisir sur les terrains.

Zinedine Zidane a fait le plus grand bonheur du Real Madrid. Transféré en provenance de la Juventus lors de l'été 2001 - et ce, pour une somme proche de 77,5M€ - le Ballon d'Or 98 a évolué pendant cinq saisons à la Maison-Blanche, avant de tirer sa révérence. Et il a eu la chance de jouer avec Ronaldo pendant quatre ans.

Zinedine Zidane, la love story avec Ronaldo Lors de l'été 2002, le Real Madrid a déboursé environ 45M€ pour arracher Ronaldo à l'Inter. Alors que le Brésilien l'a retrouvé à la Maison-Blanche, Zinedine Zidane s'est régalé, comme il l'a avoué lui-même.