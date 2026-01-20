Une star du PSG avec Mbappé : L'annonce cash sur un transfert !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Lié au club de la capitale jusqu'en 2026, Vitinha pourrait le rejoindre à la Maison-Blanche dès cette année. En effet, le nom du Portugais est annoncé du côté de la Maison-Blanche ces dernières semaines. Mais à en croire le clan Vitinha, le PSG n'acceptera jamais de vendre son maitre à jouer au Real Madrid.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie rouge et bleu, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an et demi.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid veut arracher Vitinha au PSG Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Vitinha est engagé jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le milieu de terrain portugais pourrait changer d'air dès cette année, et ce, parce qu'il figurerait sur les tablettes du Real Madrid. Mais, comme l'a affirmé l'entourage de Vitinha, la Maison-Blanche ne réussira pas à convaincre la direction du PSG de vendre son numéro 17.