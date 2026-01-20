Le PSG lâche 70M€ : Le transfert qui fait halluciner tout le monde !

A l'été 2024, le Paris SG s'attachait les services de Joao Neves, débarquant dans la capitale en provenance de Benfica pour 70 millions d'euros bonus compris. Depuis, la cote du milieu portugais est monté en flèche, de quoi faire parler du côté de Lisbonne...
Il est devenu l’un des titulaires indiscutables du PSG, un acteur majeur du sacre européen la saison dernière. Joao Neves dispute actuellement sa deuxième saison dans la capitale, lui qui fut recruté à l’été 2024 pour 60 millions d’euros hors bonus, un sacré coup réalisé par Luis Campos qui a encore du mal à passer au Portugal.
« La grande critique qui est toujours faite au président de Benfica, c’est d’avoir vendu João Neves »
Rui Costa, à la tête de Benfica, reste en effet critiqué pour avoir lâché Joao Neves aussi tôt, pour un prix que beaucoup jugent aujourd’hui trop faible. « La grande critique qui est toujours faite au président de Benfica, c’est d’avoir vendu João Neves », confirme un proche du club, interrogé par Le Parisien. Joao Neves a vu sa cote exploser en l’espace de quelques mois, le site de référence Transfermarkt le valorisant par exemple à 110M€.
« Je pense que nous avons payé le juste prix pour João Neves »
Il y a quelques jours, Luis Campos avait justement évoqué le sujet, estimant que le PSG avait payé le prix juste pour Joao Neves : « Dans ma carrière de directeur sportif ces dernières années, j’ai souvent entendu cela. Au FC Porto, ils disent la même chose : "vous avez acheté Vitinha pour 40 millions d’euros". Maintenant qu’ils ont explosé et qu’ils sont en fait des joueurs d’une autre galaxie et qu’ils ont une valeur beaucoup plus élevée, c’est facile de parler. Je pense que nous avons payé le juste prix pour João Neves à ce moment-là ».