«Le meilleur du monde» au PSG : L'énorme coup est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2021 pour 40M€, Nuno Mendes s'apparente comme l'un des plus gros coups de l'ère QSI. L'international portugais s'est effectivement imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Et selon l'un de ses anciens coéquipiers, il pourrait tout simplement devenir le meilleur du monde tout court.

Depuis la saison dernière, les joueurs du PSG sont quasiment tous encensés, mais l'un d'eux se présente comme la référence absolue à son poste : Nuno Mendes. L'international portugais crève l'écran avec de retrouver son club formateur le Sporting CP ce mardi soir en Ligue des champions. Son ancien coéquipier, Gonçalo Batalha (23 ans), qui évolue désormais à l'AC Marinhense, estime même qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde.

Nuno Mendes, futur meilleur joueur du monde ? « Nuno a toujours été un garçon timide et réservé, mais doté d'un incroyable sens de l'humour. Nous avons joué ensemble depuis notre plus jeune âge. À l'époque, Nuno n'était pas encore le ''monstre'' qu'il est aujourd'hui, mais il avait déjà des qualités qui le distinguaient des autres. Il était très rapide et accélérait déjà avec le ballon. Je me souviens d'un match à Loures, quand nous étions en U 17, où il a subi une blessure très grave. Il s'était cassé la jambe. C'est là qu'il a pris conscience de ce qu'il voulait devenir », confie-t-il dans les colonnes de l'EQUIPE