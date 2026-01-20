«Le meilleur du monde» au PSG : L'énorme coup est confirmé !

Recruté en 2021 pour 40M€, Nuno Mendes s'apparente comme l'un des plus gros coups de l'ère QSI. L'international portugais s'est effectivement imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Et selon l'un de ses anciens coéquipiers, il pourrait tout simplement devenir le meilleur du monde tout court.
Depuis la saison dernière, les joueurs du PSG sont quasiment tous encensés, mais l'un d'eux se présente comme la référence absolue à son poste : Nuno Mendes. L'international portugais crève l'écran avec de retrouver son club formateur le Sporting CP ce mardi soir en Ligue des champions. Son ancien coéquipier, Gonçalo Batalha (23 ans), qui évolue désormais à l'AC Marinhense, estime même qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde.
Nuno Mendes, futur meilleur joueur du monde ?
« Nuno a toujours été un garçon timide et réservé, mais doté d'un incroyable sens de l'humour. Nous avons joué ensemble depuis notre plus jeune âge. À l'époque, Nuno n'était pas encore le ''monstre'' qu'il est aujourd'hui, mais il avait déjà des qualités qui le distinguaient des autres. Il était très rapide et accélérait déjà avec le ballon. Je me souviens d'un match à Loures, quand nous étions en U 17, où il a subi une blessure très grave. Il s'était cassé la jambe. C'est là qu'il a pris conscience de ce qu'il voulait devenir », confie-t-il dans les colonnes de l'EQUIPE
«Il peut prétendre au titre de meilleur joueur du monde»
« Non seulement il s'est remis de cette blessure, mais il a alors beaucoup évolué physiquement et mentalement, il est devenu un bourreau de travail et n'a cessé de progresser avec l'humilité dont il fait encore preuve aujourd'hui. Puis il a fait ses débuts dans l'équipe première du Sporting et les signes d'un talent énorme ont commencé à apparaître, mais peu de gens savaient tout ce qu'il y avait derrière, tous les efforts et le travail. Je ne suis pas du tout surpris qu'il soit le meilleur arrière gauche du monde et je crois sincèrement qu'il peut prétendre au titre de meilleur joueur du monde », ajoute Gonçalo Batalha.