Ousmane Dembélé : Luis Enrique annonce déjà la fin ?

Entre l'équipe de France et la Coupe du monde, c'est une histoire d'amour assez forte sous Didier Deschamps, version sélectionneur. Les Bleus ont participé à deux finales en trois participations. Ousmane Dembélé a soulevé le trophée tant convoité en 2018 et affirme que les Bleus seront d'attaque pour la prochaine édition cet été. Cependant, son coach Luis Enrique au PSG n'est pas vraiment de cet avis.

Du 11 juin au 19 juillet prochain se déroulera la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique ainsi qu'au Canada. Que ce soit Kylian Mbappé pour L'Equipe Magazine en septembre dernier ou bien Ousmane Dembélé dans la foulée de la cérémonie des Globe Soccer Awards à la toute fin du mois de décembre 2025, les deux stars de l'équipe de France ont clairement fait part de leur assurance quant aux chances des Bleus de remporter une troisième Coupe du monde pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc de la sélection tricolore.

«Vous pouvez donc compter sur nous» Pour CNN, en discussion avec la journaliste Amanda Davies, Ousmane Dembélé ne se cachait pas et adressait un message clair à la concurrence en vue du Mondial en Amérique du nord. « Nous savons ce qu'il faut faire pour aller jusqu'au bout et nous allons tout mettre en œuvre pour ramener le trophée à la maison. Nous savons que nous avons une mission à accomplir aux États-Unis. Nous parlons de cette Coupe du monde depuis longtemps maintenant et je pense que nous serons prêts pour l'occasion. L'équipe de France jouera toujours un rôle de premier plan dans ce type de tournoi, vous pouvez donc compter sur nous ».