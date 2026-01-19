PSG : Il quitte Paris, c'est le coup de coeur

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace de quelques heures, Nuno Mendes se trouve loin de Paris avec le reste de l'équipe du PSG. La cause ? Un déplacement à Lisbonne pour y affronter le Sporting mardi soir dans le cadre de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Un retour à la maison qui a permis au défenseur du Paris Saint-Germain de clamer son amour pour son club formateur.

A seulement 23 ans, Nuno Mendes se trouve déjà dans sa cinquième saison au PSG. Arrivé très jeune du Sporting Lisbonne, son club formateur, le latéral gauche portugais vainqueur de la Ligue des nations avec la Seleçao en fin de saison dernière, Mendes retrouvera son premier amour mardi soir.

«Le Sporting est toujours présent dans mon coeur» En effet, le PSG s'est rendu ce lundi à Lisbonne afin de se frotter au Sporting dans 24 heures pour le compte de la 7ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Un retour aux sources qui est plus que bienvenu comme il l'a confié au cours de son passage en conférence de presse. « J'espère que ce sera un grand jour. Je serais content si je suis applaudi mais j'aurais le maillot du PSG. Le Sporting est toujours présent dans mon cœur, je respecte ce club ».