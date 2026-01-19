Achraf Hakimi : Un ancien du PSG le chambre dans un moment terrible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le Maroc a perdu en finale de la CAN face au Sénégal au terme d'un scénario jamais vu. Forcément, pour les Lions de l'Atlas, la déception était terrible. On a ainsi pu voir Ahcraf Hakimi abattu comme le reste de ses coéquipiers. Et pour ne rien arranger, Idrissa Gana Gueye s'est permis de se moquer de celui qu'il avait connu au PSG.

A domicile, le Maroc rêvait de remporter la CAN. Finalement, Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont buté à la dernière marchant, s'inclinant en finale face au Sénégal de Sadio Mané (1-0). Le scénario a été rocambolesque, mais à la fin, les Lions de l'Atlas ont donc perdu et forcément, au coup de sifflet final, le ciel est tombé sur la tête des joueurs de Walid Regragui.

Hakimi moqué ! Le rêve s'est donc brisé pour le Maroc et Achraf Hakimi était ainsi abasourdi à la suite de cette tête. Un revers difficile à digérer pour le joueur du PSG, qui a en plus dû faire avec les moqueries des adversaires. C'est ainsi que dans des images diffusées sur les réseaux sociaux, on a vu voir Idrissa Gana Gueye, ancien du club de la capitale, se moquer d'Hakimi en reproduisant sa célébration du pingouin.