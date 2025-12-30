Kylian Mbappé flirte avec une influenceuse, le rendez-vous secret à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En dehors des terrains, Kylian Mbappé se fait très discret. On en sait peu sur la star du Real Madrid, qui entretient notamment le mystère sur sa vie amoureuse. Pourtant, quelques informations sortent concernant certaines histoires de Mbappé. Et voilà que le capitaine de l’équipe de France aurait dernièrement eu un rendez-vous avec une influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité.

Kylian Mbappé aurait-il un faible pour les anciennes candidates de télé-réalité ? Laura Marra avait révélé précédemment avoir été draguée par l’actuel attaquant du Real Madrid, confiant : « Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus. Je travaillais dans un restaurant, il avait demandé mon numéro, il m'avait écrit pour passer une soirée, voire plus ». Et voilà qu’une nouvelle histoire a été révélée pour Mbappé…

« Mbappé aurait capté Isabeau » Sur ses réseaux sociaux, Aqababe a ainsi dévoilé un rapprochement entre Kylian Mbappé et… Isabeau De La Tour, influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité. « J’ai entendu dire par rapport à une restauratrice, celle qui détient un restaurant sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé aurait capté Isabeau, et ils sont sortis du restaurant ensemble », a-t-il tout d’abord balancé.