Le PSG lâche un (gros) chèque et recrute «l’idole de tout un pays» !

Depuis 2023 et l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, le PSG cible des profils de joueurs bien particuliers. Les attaquants notamment, doivent défendre et incarner de véritables valeurs d’efforts. Un joueur recruté par Paris en 2025 correspond parfaitement à cette mentalité, et surtout, s’impose comme une immense star au sein de son pays. Explications.

Le PSG dispose d’un effectif conséquent. En son sein, Luis Enrique peut compter sur des joueurs qui mettent le collectif avant l’individualité, et qui incarnent également un comportement exemplaire. En janvier 2025, le club de la capitale avait réalisé un véritable coup de maître avec le recrutement contre 70M€ de Khvicha Kvaratskhelia, qui aura été décisif en Ligue des Champions.

« On peut dire qu'il est l'idole de tout le pays » Grand ami et compatriote du Géorgien du PSG, Giorgi Tsitaichvili (FC Metz) a révélé à quel point « Kvara » était une idole en Géorgie. « Pour tout Géorgien, Khvitcha est une personne importante. Tout le monde l'aime. On peut dire qu'il est l'idole de tout le pays. Mais le plus important, c'est qu'il est un pionnier. Grâce à lui et son talent, beaucoup de Géorgiens vont dans des équipes des cinq grands Championnats européens maintenant. Trop de gens ne voient Khvitcha que comme une star, mais c'est surtout une star qui défend, et ça, c'est rare. Il est exemplaire ! Je ne peux pas dire qu'il est une idole pour moi, mais je le vois avant tout comme un ami et un peu comme un exemple à suivre. Surtout qu'il a eu une enfance difficile. Quand il était petit, il a dû s'exiler dans un autre pays, sans sa famille. Mais il a réussi à réaliser son rêve », a ainsi confié le Messin auprès de l’Equipe.