«Je lui mets un petit pont», son entraîneur au PSG décide de... le balayer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Aujourd'hui et depuis quelques années maintenant, le PSG dispose d'une formation qui fonctionne très bien et les équipes de jeunes du club de la capitale regorge chaque saison de talents. De nombreux phénomènes ont ainsi grandi à Paris, ayant pu pour certains évoluer sous les ordres d'entraîneurs qui les ont marqué. Mais voilà qu'il y a eu quelques méthodes pour le moins inattendues...

Lancé pour ses débuts professionnels à 18 ans, Kays Ruiz pensait voir sa carrière décoller. Mais il finit par rapidement se séparer du PSG, lui qui a refusé de prolonger son contrat comme il n'avait pas assez de temps de jeu à son goût. L'enfant terrible garde toutefois de bons souvenirs de son expérience parisienne, lui qui a rejoint le club en 2015 chez les jeunes. A cette époque, Kays Ruiz avait croisé la route d'une figure bien connue du club parisien.

«Je coupe les salaires en 4» : La sanction proposée sur RMC pour les «enfants gâtés» au PSG https://t.co/A2XhRtXupS — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

« C’était exceptionnel d’être avec lui » Figure incontournable du PSG, Thiago Motta y a joué 231 matches de 2012 à 2018 avant de raccrocher les crampons. Le milieu de terrain a directement entamé une reconversion comme entraîneur et il s'est occupé de l'équipe des moins de 19 ans du PSG. Il a vu passer de nombreux joueurs, à commencer par Kays Ruiz qui a passé de bons moments avec lui. « Thiago Motta, ce qui était bien avec lui, c’est qu’il a été joueur, il sait comment prendre le joueur, il connait nos qualités. Il faisait bosser. Il connait le ballon. Il s’entrainait avec nous, c’était exceptionnel d’être avec lui. Il m’a grave apporté dans mon style de jeu, dans ma façon d’être » affirmait le principal intéressé pour Ange Gr en 2024.