«Ce que vous voulez est impossible», la demande qui agace le PSG

Cette saison, le PSG est un peu en difficulté. Le club de la capitale a été éliminé de la Coupe de France par le Paris FC, mais surtout il n’est pas leader du championnat, car c’est le RC Lens qui est actuellement à la première place. Les attentes sont élevées concernant les Parisiens et peut-être trop selon Luis Enrique.
Les années précédentes, le PSG a souvent été ultra dominant en Ligue 1, finissant parfois avec des dizaines de points d’avance sur le deuxième. Cette saison, la donne est bien différente pour Paris, qui a beaucoup plus de difficultés en championnat. Les coéquipiers de Désiré Doué ne sont d’ailleurs pas premiers, car ils sont pour le moment devancés par le RC Lens qui compte un point d’avance.
Le PSG a dit adieu à la Coupe de France
Le PSG n’est donc pas premier de Ligue 1, mais il est surtout éliminé de la Coupe de France. L’équipe de Luis Enrique a pris la porte dès les huitièmes de finale avec une défaite contre le voisin du Paris FC. Le champion de France ne pourra donc pas rêver d’une saison aussi belle que la dernière et cela pourra surtout faire les affaires d’autres clubs, qui se disent donc qu’il y a un coup à jouer en l’absence des coéquipiers d’Ousmane Dembélé.
« C'est l’impossible »
Forcément, après une saison dernière grandiose, les attentes sont élevées pour le PSG. Mais à en croire Luis Enrique, on ne peut pas demander à son équipe d’être aussi forte que l’année dernière. « On est pas top niveau ? Vous voulez qu'on joue comme l'année dernière mais ce que vous voulez, c'est l'impossible. Selon moi, sur le dernier match, on perdait 2-0 en 20 minutes et on a gagné. On a joué de manière incroyable. Je note aussi comment l'équipe a continué de jouer malgré les difficultés. Je suis très heureux de ce que j'ai vu », a déclaré le coach parisien en conférence de presse, d’après des propos rapportés par RMC Sport.