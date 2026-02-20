«Ce que vous voulez est impossible», la demande qui agace le PSG

Alexis Brunet

Cette saison, le PSG est un peu en difficulté. Le club de la capitale a été éliminé de la Coupe de France par le Paris FC, mais surtout il n’est pas leader du championnat, car c’est le RC Lens qui est actuellement à la première place. Les attentes sont élevées concernant les Parisiens et peut-être trop selon Luis Enrique.

Les années précédentes, le PSG a souvent été ultra dominant en Ligue 1, finissant parfois avec des dizaines de points d’avance sur le deuxième. Cette saison, la donne est bien différente pour Paris, qui a beaucoup plus de difficultés en championnat. Les coéquipiers de Désiré Doué ne sont d’ailleurs pas premiers, car ils sont pour le moment devancés par le RC Lens qui compte un point d’avance.

La réaction géniale du coach Luis Enrique qui essaie une 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘 casquette ! 😭🧢



On en pense quoi ? 😅



(Youtube : PSG - Paris Saint-Germain) pic.twitter.com/QrPw0AhsL0 — Footballogue (@Footballogue) February 20, 2026

Le PSG a dit adieu à la Coupe de France Le PSG n’est donc pas premier de Ligue 1, mais il est surtout éliminé de la Coupe de France. L’équipe de Luis Enrique a pris la porte dès les huitièmes de finale avec une défaite contre le voisin du Paris FC. Le champion de France ne pourra donc pas rêver d’une saison aussi belle que la dernière et cela pourra surtout faire les affaires d’autres clubs, qui se disent donc qu’il y a un coup à jouer en l’absence des coéquipiers d’Ousmane Dembélé.