«Ce qu'il manque à l'équipe de France...», le message subliminal avant la Coupe du monde ?

Un dernier rendez-vous avec l'histoire avant de rendre son tablier ? Didier Deschamps pourrait un peu plus consolider sa légende dans le panthéon du football français de l'autre côté de l'Atlantique à l'approche de l'été. En effet, la Coupe du monde qu'il a déjà remporté deux fois en tant que joueur puis sélectionneur est dans sa ligne de mire, mais il lui faudra faire un choix gagnant. Explications.

Didier Deschamps, puissance 7. A la tête de l'équipe de France depuis son intronisation au poste de sélectionneur à la rentrée des classes de 2012, DD a participé à six compétitions. Trois Coupes du monde et trois Euros. A l'aube de sa dernière danse, lui qui se retirera après le Mondial en Amérique du nord qui se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet au terme de son contrat le liant à la Fédération française de football, Deschamps cherche à broder une troisième étoile sur la tunique tricolore après l'échec de 2022 en finale au Qatar face à l'Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but).

«Il manque un profil un petit peu hybride numéro 8» Pour remplir l'objectif que la bande de Kylian Mbappé s'est fixé, à savoir la conquête d'une troisième couronne, l'équipe de France devra pouvoir compter sur un profil très spécifique d'après Samir Nasri. « Selon toi, que manque-t-il à l'équipe de France ? Il manque un profil un petit peu hybride numéro 8 à la récupération mais qui est très à l'aise techniquement pour faire le liant justement entre la défense et l'attaque », confiait l'ancien international français début février au cours d'une interview avec Instant Foot.