Zinedine Zidane tente un coup en équipe de France, «le choc !»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a longtemps été un joueur incontournable de l'équipe de France où il disposait d'un statut particulier, Zinedine Zidane aurait profité de ces rassemblements avec les Bleus pour tenter quelques coups. Et ce fut notamment le cas en 2002, à l'occasion de la Coupe du Monde, où il a tenté de séduire un buteur de l'équipe de France de le rejoindre en club.

Joueur du Real Madrid entre 2001 et 2006, Zinedine Zidane semble d'ailleurs avoir joué les recruteurs de luxe pour le compte de club merengue à cette période. En effet, l'ancien buteur tricolore Djibril Cissé, qui avait été sélectionné pour disputer la Coupe du Monde 2002 grâce à ses grosses performances en club avec l'AJ Auxerre, avait donc rencontré Zidane en stage de préparation avant ce Mondial. Et dans une interview accordé à L'EQUIPE en mai 2025, Cissé avoue avoir été approché par l'ancien meneur de jeu qui a tenté un coup en voulant le convaincre de le rejoindre au Real Madrid durant cette période.

«Je suis choqué» : La question de Zinedine Zidane à laquelle il ne s'attendait pas https://t.co/AbrFCdxn1N — le10sport (@le10sport) February 19, 2026

« Zidane me dit que le Real me veut » « Après ma première grosse saison avec Auxerre (22 buts et meilleur buteur de L1) en 2002, je vais à la Coupe du monde. Je n’avais encore jamais croisé Zidane. Il arrive en retard en préparation, mais dès son premier jour au Japon, il frappe à la porte de ma chambre. Le choc ! Il venait me souhaiter la bienvenue mais aussi me faire passer un message. Il me dit que le Real me veut, qu’il aimerait bien aussi que je vienne », indique Djibril Cissé, pour lequel Zinedine Zidane avait donc joué les entremetteurs de luxe en faveur du Real Madrid. Mais le numéro 9 de l'équipe de France avait un autre projet en tête, et il l'a fait savoir à son coéquipier.