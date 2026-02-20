«Il n’y avait pas assez d’argent», il vit un calvaire... avant le PSG !

Parfois, la vie de footballeur n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. De nombreux footballeurs se sont confiés autour de l’importance de la gestion de leurs finances au cours de leurs carrières respectives. Quelques années avant de signer en faveur du PSG, un grand joueur a récemment avoué avoir vécu avec peu de moyens. Explications.
La carrière de footballeur n’est pas aussi paisible que l’on imagine. Certains athlètes dont la carrière se termine prématurément ou d’autres n’ayant pas évolué à très haut niveau, sont parfois obligés de se montrer très précautionneux à l’égard de leurs finances. Si nombreux d’entre eux doivent encore travailler après leur carrière de footballeur, les débuts sont également compliqués pour certains, comme cela a pu être le cas avec une ancienne vedette du PSG.
Avant de briller, Keylor Navas a connu la galère
Ayant gardé les buts du club parisien avec succès entre 2019 et 2024, Keylor Navas n’a pas toujours connu une vie tranquille sur le plan financier. Révélé pendant la Coupe du monde 2014, le Costaricien a vu sa carrière décoller en signant en faveur du Real Madrid dans la foulée. En 2010, Keylor Navas découvre l’Europe en signant du côté d’Albacete en Espagne. Le futur grand gardien du PSG vit alors des moments compliqués, comme il l’a raconté dans les colonnes du quotidien espagnol AS ce vendredi.
« Quand il restait dix jours, il n’y avait presque plus rien sur le compte »
« Quand il restait dix jours, il n’y avait presque plus rien sur le compte. Je vivais avec ma femme et ma fille Dani. Un jour, c’était son anniversaire, nous l’avons emmenée dans un magasin de jouets et lui avons demandé ce qu’elle voulait. Ma femme et moi avons croisé les doigts pour qu’elle ne choisisse pas le vélo parce qu’il n’y avait pas assez d’argent. Heureusement qu’elle ne les aimait pas beaucoup », se rappelle ainsi l’ancien rempart du Real et du PSG, également passé par Levante.