«Il n’y avait pas assez d’argent», il vit un calvaire... avant le PSG !

Parfois, la vie de footballeur n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. De nombreux footballeurs se sont confiés autour de l’importance de la gestion de leurs finances au cours de leurs carrières respectives. Quelques années avant de signer en faveur du PSG, un grand joueur a récemment avoué avoir vécu avec peu de moyens. Explications.

La carrière de footballeur n’est pas aussi paisible que l’on imagine. Certains athlètes dont la carrière se termine prématurément ou d’autres n’ayant pas évolué à très haut niveau, sont parfois obligés de se montrer très précautionneux à l’égard de leurs finances. Si nombreux d’entre eux doivent encore travailler après leur carrière de footballeur, les débuts sont également compliqués pour certains, comme cela a pu être le cas avec une ancienne vedette du PSG.

🚨 Keylor Navas on financial difficulties he suffered at the start of his career:



"We took our daughter to a toy store and kept our fingers crossed so that she wouldn't ask for a doll because there was no money."



"Ten days from the end of the month, there was almost nothing… pic.twitter.com/IyrMKJuAiI — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 20, 2026

Avant de briller, Keylor Navas a connu la galère Ayant gardé les buts du club parisien avec succès entre 2019 et 2024, Keylor Navas n’a pas toujours connu une vie tranquille sur le plan financier. Révélé pendant la Coupe du monde 2014, le Costaricien a vu sa carrière décoller en signant en faveur du Real Madrid dans la foulée. En 2010, Keylor Navas découvre l’Europe en signant du côté d’Albacete en Espagne. Le futur grand gardien du PSG vit alors des moments compliqués, comme il l’a raconté dans les colonnes du quotidien espagnol AS ce vendredi.