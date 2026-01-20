Transfert record : L'avertissement lâché à l'OM !

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi en 2024, l’Olympique de Marseille a beaucoup recruté. Mais l’été dernier, un effort tout particulier a été fait avec Igor Paixão, qui est arrivé de Feyenoord pour un total de 35M€. La plus grosse somme jamais dépensée par le club phocéen, avec le Brésilien qui ne répond toutefois pas aux attentes pour le moment.
Avec Mason Greenwood qui fait des merveilles à droite, l’OM cherchait son parfait pendant à gauche. C’est ainsi que Igor Paixão est arrivé lors du dernier mercato estival, avec un transfert qui a suscité un gros engouement. Mais le soufflé est vite retombé...
« C'est un joueur avec de la personnalité »
La recrue la plus chère de l’histoire de l’OM n’a en effet pas crevé l’écran lors de la première partie de saison, ce qui a déclenché quelques critiques. Mais Igor Paixão peut tout de même compter sur le soutien de son entraineur. « C'est un joueur avec de la personnalité. On attend de lui qu’il joue au ballon, mais ce n’est pas un joueur de ballon. C’est un joueur vertical » a expliqué Roberto De Zerbi.
« Je suis en train de le convaincre qu’il peut aussi devenir un joueur de ballon »
« Il a eu un problème physique et c’est pour ça qu’il n’a pas beaucoup joué les derniers matchs. Il doit s’habituer à une nouvelle réalité et à un nouveau football. Mais il a marqué des buts, certains magnifiques comme à Lisbonne » a poursuivi le coach de l’OM, sur la chaine YouTube Viva el Futbol. « Je suis en train de le convaincre qu’il peut aussi devenir un joueur de ballon, parce que tu ne peux pas aller à 10.000 pendant tout le match ».