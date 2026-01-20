50M€ : Le PSG lâche un gros coup de pression !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG pourrait boucler un gros départ sur ce mois de janvier. Ce n’est plus un secret, le club parisien est convoité pour l’un de ses joueurs en la personne de Kang-In Lee. Le Sud-Coréen plaît beaucoup à l’Atlético de Madrid, qui souhaite le signer dès cet hiver. Côté parisien, on a fixé un prix assez conséquent pour le numéro 19.

Le mercato hivernal du PSG pourrait prendre un tout autre tournant dans les prochains jours. Si dans un premier temps, Paris tente actuellement de boucler l’arrivée du jeune Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, l’avenir de Kang-In Lee est également sur toutes les lèvres.

Lee vers l’Atlético de Madrid ? Et pour cause, le Sud-Coréen, arrivé en 2023 au PSG, est très convoité sur ce marché des transferts. L’Atlético de Madrid aimerait notamment rapatrier le joueur formé à Valence en Espagne, et serait prêt à débourser un beau montant cet hiver. Du côté parisien, Luis Enrique serait toutefois encore réticent à se séparer de Lee, pourtant cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée au club.