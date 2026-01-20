C'est historique, le PSG réalise un coup à la Real Madrid !

Le Paris Saint-Germain est d’ores et déjà assuré de disputer au moins les barrages de la Ligue des champions, jouant désormais sa place dans le top 8. Avec cette nouvelle qualification pour la phase à élimination directe, la formation parisienne rejoint un cercle très fermé.
C’est sans le stress ressenti la saison dernière avant le choc contre Manchester City que le PSG s’apprête à disputer l’avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Cette année, la bande à Luis Enrique se déplace sur la pelouse du Sporting en étant déjà assuré de participer, au minimum, aux barrages.
Le PSG comme le Real et le Bayern
Il s’agit déjà d’une performance historique comme le souligne le PSG sur son site internet, avec cette 14e qualification consécutive pour la phase à élimination directe depuis la saison 2012-2013, une performance réalisée seulement par le Bayern Munich et le Real Madrid s’il poursuit son parcours en Ligue des champions.
« Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose de se qualifier parmi les huit premiers »
Alors que le PSG joue désormais sa place pour le top 8, Luis Enrique a surpris ce lundi en expliquant qu’il ne serait pas contre l’idée de rejouer les barrages. « Pour être honnête, c'est important pour la confiance de l'équipe de gagner demain, avoir les trois points, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose de se qualifier parmi les huit premiers, a confié Luis Enrique. On ne jouerait pas les barrages alors qu'il va déjà manquer les quatre matches de la Coupe de France... Mais bien sûr que l'objectif est de se qualifier. J'ai l'esprit de contradiction »