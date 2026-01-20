C'est historique, le PSG réalise un coup à la Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain est d’ores et déjà assuré de disputer au moins les barrages de la Ligue des champions, jouant désormais sa place dans le top 8. Avec cette nouvelle qualification pour la phase à élimination directe, la formation parisienne rejoint un cercle très fermé.

C’est sans le stress ressenti la saison dernière avant le choc contre Manchester City que le PSG s’apprête à disputer l’avant-dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Cette année, la bande à Luis Enrique se déplace sur la pelouse du Sporting en étant déjà assuré de participer, au minimum, aux barrages.

Le PSG comme le Real et le Bayern Il s’agit déjà d’une performance historique comme le souligne le PSG sur son site internet, avec cette 14e qualification consécutive pour la phase à élimination directe depuis la saison 2012-2013, une performance réalisée seulement par le Bayern Munich et le Real Madrid s’il poursuit son parcours en Ligue des champions.