Michael Schumacher : Son ex-partenaire balance sur son comportement

Durant trois saisons, de 2010 à 2012, Nico Rosberg a fait équipe avec Michael Schumacher du côté de chez Mercedes. Une collaboration avec la légende allemande qui n’a pas toujours été toujours simple pour le fils du Finlandais Keke Rosberg, qui a notamment dévoilé une anecdote survenue du côté de Monaco.

Partager le baquet avec une légende de la Formule 1 n’est pas toujours chose aisée. Nico Rosberg peut témoigner, lui qui a été le partenaire de Michael Schumacher durant trois années (entre 2010 et 2012) chez Mercedes. Invité du podcast Beyond Victory, le pilote allemand s’est souvenu de cette cohabitation.

Schumacher, un « maître de la manipulation psychologique » « C’était un maître de la manipulation psychologique. Il était un véritable expert en la matière. C’était inné chez lui. Il n’avait pas besoin d’y penser », confie Rosberg au sujet de Michael Schumacher, victime d’un grave accident de ski sur les pistes de Méribel en décembre 2013.