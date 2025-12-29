F1 - Rupture avec Verstappen : Il balance un secret sur sa séparation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, Max Verstappen a vu partir un nouvel homme fort de chez Red Bull à savoir Helmut Marko, l'homme qui l'a découvert et qui l'a lancé en Formule 1. Une séparation brutale qui ne surprend toutefois pas Juan Pablo Montoya, qui balance ses informations sur cette rupture.

Les départs se multiplient chez Red Bull qui en l'espace d'un an a perdu plusieurs dirigeants et ingénieurs historiques. Ainsi après Adrian Newey (Aston Martin) et Jonathan Wheatley (Audi), l'écurie autrichienne a vu partir Christian Horner, et plus récemment Helmut Marko. Responsable de la gestion des pilotes chez Red Bull depuis 20 ans, l'Autrichien a été à l'origine de la découverte et de la réussite de nombreux grands noms de la F1 à commencer par les deux quadruples champions du monde Sébastian Vettel et Max Verstappen. Et alors qu'il expliquait récemment son départ par une perte de passion, Helmut Marko serait parti pour une toute autre raison à en croire Juan Pablo Montoya.

Montoya balance sur la rupture chez Red Bull « En plus de Christian et d’Helmut, ils ont perdu Jonathan Wheatley au profit d’Audi. Et Adrian Newey est parti il y a un an. Dans ce contexte, Marko a compris que le centre de gravité du pouvoir se déplaçait, loin de lui. D’après ce que l’on entend, Red Bull Autriche veut s’impliquer davantage et diriger l’équipe. A un niveau donc au dessus de Marko. C’est une arme à double tranchant. Si le siège prend plus de contrôle, alors on se retrouve avec une sorte de dictature dans la gestion de l’équipe. Je n’aime pas utiliser ce mot, mais il n’y aura qu’une seule manière de faire, une seule direction, sous un seul leadership », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.