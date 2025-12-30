Samir Nasri : La trahison à Marseille !

En cette fin d'année, La Provence désigne chaque jour un joueur qui compose l'équipe type de l'OM au XXIe siècle. Et alors que la bataille s'annonçait serrée entre Samir Nasri et Dimitri Payet, les Marseillais ont finalement largement privilégié le Réunionnais.
Alors que le XXIe siècle va entrer dans son deuxième quart, La Provence a décidé de dresser un bilan de ce quart de siècle en désignant le onze type de l'OM de ces 25 dernières années. Et ce mardi, ce sont les milieux offensifs qui étaient désignés. De quoi laisser place à une belle bataille.
Les Marseillais préfèrent Payet à Nasri
En effet, deux numéros 10 ont marqué l'OM depuis le début du XXIe siècle : Samir Nasri et Dimitri Payet. Mais alors qu'on aurait pu penser que l'actuel consultant de Canal+ allait rafler la mise notamment grâce au fait qu'il est un pur Marseillais formé au club, c'est bien le Réunionnais qui a remporté les votes. Et sans discussion possible ! La Provence révèle que Dimitri Payet a été choisi par 67% des supporters de l'OM qui ont voté, contre seulement 28% pour Samir Nasri. L'enfant du pays a donc été trahi par les Marseillais.
Une équipe qui a fière allure
Dimitri Payet fait donc partie du onze type de l'OM au XXIe siècle en compagnie de Steve Mandanda, César Azpilicueta, William Saliba, Daniel Van Buyten, Gabriel Heinze, Luiz Gustavo et Lucho Gonzalez. Il reste désormais à découvrir le trio offensif qui sera dévoilé dans les prochains jours.