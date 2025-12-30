Samir Nasri : La trahison à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En cette fin d'année, La Provence désigne chaque jour un joueur qui compose l'équipe type de l'OM au XXIe siècle. Et alors que la bataille s'annonçait serrée entre Samir Nasri et Dimitri Payet, les Marseillais ont finalement largement privilégié le Réunionnais.

Alors que le XXIe siècle va entrer dans son deuxième quart, La Provence a décidé de dresser un bilan de ce quart de siècle en désignant le onze type de l'OM de ces 25 dernières années. Et ce mardi, ce sont les milieux offensifs qui étaient désignés. De quoi laisser place à une belle bataille.

Les Marseillais préfèrent Payet à Nasri En effet, deux numéros 10 ont marqué l'OM depuis le début du XXIe siècle : Samir Nasri et Dimitri Payet. Mais alors qu'on aurait pu penser que l'actuel consultant de Canal+ allait rafler la mise notamment grâce au fait qu'il est un pur Marseillais formé au club, c'est bien le Réunionnais qui a remporté les votes. Et sans discussion possible ! La Provence révèle que Dimitri Payet a été choisi par 67% des supporters de l'OM qui ont voté, contre seulement 28% pour Samir Nasri. L'enfant du pays a donc été trahi par les Marseillais.