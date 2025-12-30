OM : C'est bientôt signé, le retour inattendu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille a mis un terme à sa collaboration avec Elye Wahi au cours du mercato d'hiver de 2025. Une expérience non fructueuse pour les parties concernées et qui a débouché sur un transfert à l'Eintracht Francfort. Néanmoins, le club allemand ne semble pas satisfait de lui et serait sur le point de le prêter en Ligue 1... à l'OGC Nice !

Il n'avait tenu que six mois à la Commanderie avant d'être extirpé de la cité phocéenne par les dirigeants de l'OM. La faute à des performances et une implication jugées insuffisantes par les décideurs marseillais et le staff de Roberto De Zerbi. Elye Wahi, bien qu'il était venu du RC Lens contre la somme de 30M€ environ, quittait l'Olympique de Marseille.

Après son départ de l'OM en janvier dernier, Elye Wahi déjà de retour Direction l'Eintracht Francfort au cours du dernier mercato hivernal en date. Mais une fois de plus, au sein du pensionnaire de Bundesliga, Elye Wahi ne convainc pas son monde. Si bien qu'il est question depuis quelques jours d'un départ au cours de la session des transferts ouvrant ses portes le 1er janvier prochain jusqu'au 2 février. Où ça ? A Nice.