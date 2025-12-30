OM : C'est bientôt signé, le retour inattendu !

L'Olympique de Marseille a mis un terme à sa collaboration avec Elye Wahi au cours du mercato d'hiver de 2025. Une expérience non fructueuse pour les parties concernées et qui a débouché sur un transfert à l'Eintracht Francfort. Néanmoins, le club allemand ne semble pas satisfait de lui et serait sur le point de le prêter en Ligue 1... à l'OGC Nice !
Il n'avait tenu que six mois à la Commanderie avant d'être extirpé de la cité phocéenne par les dirigeants de l'OM. La faute à des performances et une implication jugées insuffisantes par les décideurs marseillais et le staff de Roberto De Zerbi. Elye Wahi, bien qu'il était venu du RC Lens contre la somme de 30M€ environ, quittait l'Olympique de Marseille.
Après son départ de l'OM en janvier dernier, Elye Wahi déjà de retour
Direction l'Eintracht Francfort au cours du dernier mercato hivernal en date. Mais une fois de plus, au sein du pensionnaire de Bundesliga, Elye Wahi ne convainc pas son monde. Si bien qu'il est question depuis quelques jours d'un départ au cours de la session des transferts ouvrant ses portes le 1er janvier prochain jusqu'au 2 février. Où ça ? A Nice.
Bientôt officiel pour le prêt de Wahi à Nice ?
Entre l'OM et l'OGC Nice, une certaine animosité s'est créée ces dernières années. Et il semble qu'après avoir porté la tunique de Montpellier, du RC Lens ainsi que de l'Olympique de Marseille, Elye Wahi est désormais prêt à en faire de même avec celle du GYM. Et ce, un an tout juste après son départ du club marseillais. Sport BILD assure que très bientôt, le prêt de six mois sans option d'achat convenu entre l'Eintracht Francfort et l'OGC Nice sera officialisé. L'Equipe confirme la tendance assurant qu'un coup de fil avec le nouvel entraîneur des Aiglons Claude Puel aurait définitivement scellé l'accord entre les parties concernées.