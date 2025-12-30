OM : Clash avec l'entraineur, son transfert est acté ?

Amadou Diawara

A la peine au Bayern, Sacha Boey n'a pas joué une seule minute sous la houlette de Vincent Kompany depuis le 1er novembre. Clashé par son entraineur, le latéral droit français ne serait plus en odeur de sainteté à Munich. Alerté par la situation de Sacha Boey, l'OM serait emballé par l'idée de le recruter lors de ce mercato hivernal.

Très performant sous les couleurs de Galatasaray, Sacha Boey a alarmé la direction du Bayern. A tel point que le club munichois a déboursé environ 30M€ pour le recruter en janvier 2024. Toutefois, le latéral droit de 25 ans n'a jamais réussi à s'imposer en Bavière.

Bayern : Agacé, Kompany a mis Boey au placard Peu utilisé au Bayern lors des saisons précédentes, Sacha Boey a enchainé les matchs en ce début d'exercice 2025-2026. Toutefois, le défenseur français n'a plus joué une seule minute depuis 1er novembre. D'après le Münchner Abendzeitung, Sacha Boey a été mis à l'écart à la suite d'un clash avec Vincent Kompany.