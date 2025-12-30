Officiel - OM : Aubameyang s'en va, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant même son dernier match de la poule, le Gabon est déjà officiellement éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ainsi qu'avant la rencontre face à la Côte d'Ivoire, il a été annoncé ce mardi que Pierre-Emerick Aubameyang était dès à présent autorisé à retourner à Marseille. Diminué, PEA va pouvoir retrouver la Canebière et Thierry Mouyouma, sélectionneur gabonais, a pris la parole sur le sujet.

N'étant pas à 100%, Pierre-Emerick Aubameyang ne disputera pas le dernier match de poule du Gabon face à la Côte d'Ivoirien. Alors que les Panthères sont d'ores et déjà éliminées de la CAN 2025, il a été annoncé ce mardi dans un communiqué : « Pierre-Emerick Aubameyang est forfait pour Gabon - Côte d'Ivoire. Dans la suite logique du processus de suivi du protocole médical consensuellement établi entre le staff médical de Marseille et celui des Panthères à propos du joueur Pierre Emerick AUBAMEYANG, des examens cliniques sont faits au quotidien. Le dernier en date a confirmé la sensation de gêne survenue à la cuisse gauche au lendemain du match Gabon-Mozambique. Les résultats sportifs ayant écourté le séjour des Panthères à cette Coupe d’Afrique des Nations, en concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l’intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif. Par conséquent, le joueur est mis à la disposition de son club pour poursuivre la prise en charge entamée en sélection ».

« Pierre-Emerick est parti » A la suite de ce communiqué du Gabon, c'est le sélectionneur qui s'est exprimé sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang, de retour plus vite que prévu à l'OM. Ainsi, rapporté par Sport365, Thierry Mouyouma a confié : « Je vais m’en tenir aux canaux officiels de la Fédération. Nous sommes une Fédération sérieuse, nous l’avons démontré par le passé, nous le resterons malgré les tourments, malgré les ragots. Nous avons communiqué : Pierre-Emerick est parti. Depuis son arrivée, nous étions dans un protocole, établi avec son club de l’Olympique de Marseille. A partir du moment où, sur le plan du résultat et de la qualification, le Gabon n’avait plus rien à jouer, nous nous sommes remis d’accord avec son club, pour le remettre à la disposition de son club, et qu’il puisse continuer des soins ».