OM - Aubameyang : L'annonce officielle !

Amadou Diawara

Le Gabon a publié un communiqué officiel concernant Pierre-Emerick Aubameyang ce mardi matin. En effet, les Panthères ont annoncé que l'attaquant de l'OM était autorisé à rentrer à Marseille dès maintenant. Victime d'une gêne à la cuisse gauche, Pierre-Emerick Aubameyang est dispensé de la troisième journée de la phase de groupes de la CAN, et ce, parce que le Gabon est d'ores et déjà assuré de ne pas disputer le prochain tour de la compétition.

Pierre-Emerick Aubameyang ne va plus reporter les couleurs du Gabon à la CAN 2025. En effet, les Panthères ont annoncé que l'attaquant de l'OM rentrait à Marseille, et ce, pour soigner une blessure à la cuisse gauche.

«Pierre-Emerick Aubameyang est forfait pour Gabon - Côte d'Ivoire» « Pierre-Emerick Aubameyang est forfait pour Gabon - Côte d'Ivoire. Dans la suite logique du processus de suivi du protocole médical consensuellement établi entre le staff médical de Marseille et celui des Panthères à propos du joueur Pierre Emerick AUBAMEYANG, des examens cliniques sont faits au quotidien. Le dernier en date a confirmé la sensation de gêne survenue à la cuisse gauche au lendemain du match Gabon-Mozambique. Les résultats sportifs ayant écourté le séjour des Panthères à cette Coupe d’Afrique des Nations, en concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l’intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif. Par conséquent, le joueur est mis à la disposition de son club pour poursuivre la prise en charge entamée en sélection », a communiqué la sélection du Gabon via son compte Facebook.