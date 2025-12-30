Polémique avec Aubameyang : Pierre Ménès clashe l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Diminué physiquement avant la trêve hivernale, Pierre-Emerick Aubameyang est arrivé blessé au rassemblement du Gabon au Maroc pour la Coupe d'Afrique des nations. Les staff médicaux de l'OM et de la sélection se seraient mis d'accord sur un plan de reprise pour l'attaquant de 36 ans selon une tendance dans la presse, mais le sélectionneur Thierry Mouyouma en décidait autrement, enclenchant une polémique. Pierre Ménès est monté au créneau.

Victime d'une lésion musculaire à la mi-décembre, Pierre-Emerick Aubameyang ne devait pas prendre part aussi rapidement à cette Coupe d'Afrique des nations avec le Gabon. Ayant disputé près d'une heure pour la première sortie des Panthères face au Cameroun (0-1), l'attaquant de 36 ans de l'OM aurait fait l'objet d'un accord entre le club et la sélection pour qu'il ne soit pas utilisé lors de ce premier match et seulement entrer en jeu lors du deuxième contre le Mozambique selon le journaliste de Canal+ Sacha Nabet.

«C'est valable pour Marseille et tous les clubs qui peuvent le penser» De quoi mieux assimiler la colère de l'Olympique de Marseille après la participation de Pierre-Emerick Aubameyang à cette entrée en lice du Gabon à cette CAN au Maroc, ce qui a engendré une polémique. Ces dernières heures, le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma s'est insurgé des propos de l'Olympique de Marseille. « Je dis juste à Marseille que nous sommes Gabonais, Pierre-Emerick est Gabonais. Ils payent, certes, le joueur, dans les périodes où ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent. Les clubs européens ont des fois utilisé certains joueurs blessés à leurs fins (...) Ce mépris envers la CAN doit s'arrêter. Nous ne recevons des diktats de personne pour utiliser des joueurs qui sont nés dans le pays (ndlr il est né à Laval en France). Ça, c'est valable pour Marseille et tous les clubs qui peuvent le penser ».