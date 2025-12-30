F1 - Séparation avec Lewis Hamilton : Le gros coup de pression !

Pierrick Levallet

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n’aura pas été aussi radieuse qu’escompté. Le Britannique a souffert de grosses difficultés au volant de sa monoplace. Le pilote de 40 ans est désormais tourné vers 2026 avec optimisme. Riccardo Patrese estime toutefois que le septuple champion du monde pourrait claquer la porte en cas d’année délicate.

Lewis Hamilton espérait relancer sa carrière en quittant Mercedes pour rejoindre Ferrari. Mais sa première saison au sein de la Scuderia ne s’est pas déroulée comme prévu. Le Britannique a vécu de grosses galères au volant de sa monoplace et a donc terminé 6e du classement général de la F1. Le septuple champion du monde s’est donc rapidement tourné vers 2026 avec optimisme. Mais Riccardo Patrese estime que le projet qui se construit autour de Lewis Hamilton pourrait s’effondrer sur la saison prochaine est aussi compliquée.

«Il faut donner à quelqu’un comme lui une voiture compétitive» « Lewis est le pilote qui a battu tous les records en F1, il a remporté sept championnats du monde, qui devraient être huit si l’on se rappelle comment il s’est vu privé de son huitième titre à Abu Dhabi en 2021. Il faut donner à quelqu’un comme lui une voiture compétitive, sinon tout s’écroulera. Mettez Lewis dans une Ferrari, au moins proche de l’équipe la plus forte, et vous verrez qu’il se battra toujours pour la victoire » a lancé l’ancien pilote dans des propos rapportés par NextGen-Auto.