OM : Il calme tout le monde à la télévision

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM a signé une victoire éclatante face à Montpellier sur le score de cinq buts à un. Une belle performance qui est toutefois à relativiser, car le MHSC est dernier de Ligue 1 et condamné à la Ligue 2. Selon Bixente Lizarazu, les Marseillais ne doivent donc pas s’enflammer, surtout que tout n’a pas été parfait en première période.

La course à la Ligue des champions est très serrée cette saison en France. Si le PSG a déjà verrouillé la première place du classement, derrière de nombreuses équipes se bagarrent pour espérer décrocher les places restantes pour la C1. Actuellement, l’OM est plutôt bien placé à la deuxième place, grâce à sa victoire 5-1 contre Montpellier, combinée au match nul entre l’AS Monaco et Strasbourg (0-0).

L’OM ne doit pas s’enflammer selon Lizarazu

L’OM peut donc rêver à une qualification en Ligue des champions, mais il ne faut pas s’enflammer selon Bixente Lizarazu. En effet, le champion du monde a déclaré dans Téléfoot que le club phocéen avait encore de grosses lacunes et que rien n’était gravé dans le marbre. « Déjà, ils peuvent se réjouir de la contre-performance de Monaco et de reprendre la deuxième place. Se réjouir également de la seconde période qui était plus conforme. Mais en même temps, quand tu vois ce qu'ils ont réalisé sur la première période, c'était conforme aux contre-performances de l'OM ces derniers temps. Une équipe certes fébrile et tendue avec la pression qu'il y a en ce moment, mais vous dire qu'ils sont repartis dans une bonne dynamique, c'est très difficile à dire, surtout dans ce championnat où tout bouge très vite maintenant. »

Un choc face au LOSC

Il ne reste plus que quatre matches de Ligue 1 à l’OM pour atteindre son objectif de Ligue des champions. Le club phocéen devra faire particulièrement attention lors du déplacement à Lille le 4 mai prochain. Les Marseillais affronteront également Brest, mais aussi Le Havre et le Stade Rennais pour finir.