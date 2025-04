Clash à l’OM : De Zerbi confirme ?

La rédaction

Alors que l’OM a retrouvé le podium après une large victoire contre Montpellier, Roberto De Zerbi a confirmé les informations de L’Équipe concernant une mise au vert en Italie pour ressouder son groupe. Une déclaration qui pourrait confirmer les rumeurs de tensions internes entre l’entraîneur et certains joueurs lancées par le quotidien il y a quelques semaines.

L’OM s’est imposé 5-1 face à Montpellier ce samedi. Une victoire qui permet aux hommes de Roberto De Zerbi de récupérer la deuxième place et de se relancer dans la course à la Ligue des champions. L’OM veut poursuivre sur cette dynamique et, dans ce sens, prévoit une mise au vert en Italie, révèle L’Équipe. Une information confirmée par Roberto De Zerbi :

«C'est vrai. Avec le club, on a pensé essayer de tout faire pour atteindre notre objectif. Ça n'est pas une punition, c'est seulement pour essayer de se retrouver.»

«Je voudrais féliciter le journal L’Équipe»

Interrogé sur cette décision après le match, le coach de l’OM a tenu à souligner le travail du quotidien sportif :

«Je voudrais féliciter le journal L’Équipe d’avoir les infos en avance sur les autres. L’objectif, c’est de se retrouver, mais on doit travailler sur l’esprit, l’union. On a décidé avec Benatia et Longoria que préparer le match contre Brest passerait par une mise au vert.»

Le clash confirmé ?

Cette déclaration viendrait-elle confirmer les informations sorties précédemment par le quotidien, concernant une mutinerie au sein de l’effectif de l'OM ? Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L’Équipe, avait révélé une fissure entre Roberto De Zerbi et ses joueurs après la défaite contre Reims (3-1). Il reste désormais quatre matchs à l’OM pour décrocher une place en Ligue des champions, essentielle pour les finances du club. L'OM devra affronter Brest, Lille, Le Havre et Rennes dans ce sprint final.