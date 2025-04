OM : C’est bientôt la fin, De Zerbi a pris une grande décision

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM a retrouvé la deuxième place de la Ligue 1 grâce à sa victoire 5-1 contre Montpellier. Un succès déterminant dans la course à la Ligue des champions, mais Roberto De Zerbi ne souhaiterait prendre aucun risque. Ainsi, le coach marseillais a confirmé en conférence de presse qu’il pensait à organiser une grande mise au vert pour cette fin de saison, afin de motiver son groupe.

Dernièrement, à cause de nombreux mauvais résultats, l’OM avait laissé échapper la deuxième place de Ligue 1 au profit de l’AS Monaco. Samedi, le club phocéen a profité du match nul entre l’ASM et Strasbourg (0-0) pour retrouver la deuxième marche du podium grâce à sa victoire 5-1 contre Montpellier. Un succès hautement importante alors que le sprint final est lancé et qu’il ne reste plus que quatre rencontres de Ligue 1 aux Marseillais pour atteindre leur objectif de Ligue des champions.

De Zerbi envisage une grande mise au vert

L’OM serait donc inspiré de garder sa légère avance d’un point sur l’AS Monaco s’il veut conserver sa place de deuxième et donc la qualification pour la Ligue des champions la saison suivante. Un objectif prioritaire pour les Marseillais, qui pourraient d’ailleurs tenter une grande mise au vert de fin de saison pour atteindre leur objectif. Roberto De Zerbi a confirmé en conférence de presse cette information révélée par L’Équipe dernièrement. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est vrai. Avec le club, on a pensé essayer de tout faire pour atteindre notre objectif. Ça n'est pas une punition, c'est seulement pour essayer de se retrouver. »

Brest, Lille, Le Havre et Rennes pour l’OM

On a donc bien compris que la Ligue des champions était le grand objectif de l’OM et même une obligation pour cette fin de saison. Pour l’instant les coéquipiers de Mason Greenwood sont donc en bonne position mais il faudra bien négocier les quatre dernières rencontres de Ligue 1. Les Marseillais défieront Brest et Rennes à domicile et ils devront se rendre à Lille et au Havre.