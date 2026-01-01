Séparation avec Kylian Mbappé : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Franco Mastantuono a fait l’objet de certaines rumeurs au Real Madrid. L’international argentin était notamment annoncé sur le départ. Mais le crack de 18 ans ne devrait finalement pas quitter Kylian Mbappé en janvier. Et la tendance semble se confirmer pour le prodige formé à River Plate.

Franco Mastantuono a été au coeur de certaines rumeurs ces derniers jours. Arrivé au Real Madrid l’été dernier, l’international argentin a peu à peu perdu sa place. Xabi Alonso en avait initialement fait un titulaire. Mais le crack de 18 ans n’a pas convaincu et a vu son temps de jeu se réduire au fil des semaines.

Mastantuono sur le départ au Real Madrid ? De ce fait, Franco Mastantuono a été annoncé sur le départ récemment. Quelques clubs ont été alertés par la situation du phénomène argentin et envisageaient donc de le recruter en prêt pour le relancer. Seulement, le Real Madrid n’entendrait pas se séparer du prodige formé à River Plate. Et la tendance semble se confirmer.