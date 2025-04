Un joueur de l’OM au Real Madrid, la folle prédiction

Alexis Brunet

Cette saison, Amir Murillo est devenu un cadre de l’OM et il est donc très souvent utilisé par Roberto De Zerbi. Une vraie réussite pour le joueur de 29 ans qui vient du Panama et qui a dû beaucoup travailler. Malgré le succès, le défenseur a su rester respectueux et il le restera toujours selon l’un de ses anciens entraîneurs, même s’il finit par jouer au Real Madrid.

Le 7 mars dernier, l’OM annonçait une bonne nouvelle. Le club phocéen et Amir Murillo étaient parvenus à un accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2028. Une juste récompense pour le Panaméen qui a pris une plus grosse importance à Marseille cette saison et qui fait partie des éléments les plus utilisés par Roberto De Zerbi avec déjà 28 apparitions toutes compétitions confondues.

« Il ne changera jamais, même s'il signe au Real Madrid »

Petit à petit, Amir Murillo a gravi les échelons, que cela soit au Panama, aux New York Red Bulls, à Anderlecht ou bien maintenant à l’OM. Le défenseur y est notamment arrivé grâce à sa discipline et son respect. Des qualités qui ne le quitteront pas, même si ce dernier vient à signer au Real Madrid, comme l’a confié Gary Stempel, son premier entraîneur chez les professionnels au San Francisco FC, en 2015 à L’Équipe. « Sa mentalité est sa principale force. Il est très respectueux, discipliné et toujours à l'écoute. Donc c'est facile de l'aimer. Il ne changera jamais, même s'il signe au Real Madrid, car il a les pieds sur terre. Il a grandi dans un quartier de la périphérie de Colon, une ville très dure. Les gens l'admirent aussi pour son parcours de vie. »

Enfin la Ligue des champions pour Murillo ?

Amir Murillo semble donc être dans la meilleure phase de sa carrière et il pourrait bien être récompensé. En effet, pour le moment, le Panaméen n’a pas encore disputé la Ligue des champions à 29 ans, mais cela pourrait bien être le cas la saison prochaine. L’OM est à la lutte pour une qualification en C1 et cela semble bien parti, mais il faudra résister à la pression de l’OL, de Lille et de Strasbourg dans le sprint final.