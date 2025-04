La grosse attaque de LFI contre le PSG !

Alexis Brunet

Récemment, le PSG a renouvelé son partenariat avec Visit Rwanda. Un accord qui a suscité beaucoup de controverses, surtout du côté de La France insoumise. Effectivement, quatre députés LFI qualifient cet accord de honteux et prévoient d'organiser des actions à chaque déplacement de l’équipe de Luis Enrique afin d’exiger la fin de ce partenariat « criminel ».

Une signature du côté du PSG crée la polémique. On ne parle pas de l’arrivée d’un nouveau joueur, mais plutôt de la prolongation d’un partenariat avec un sponsor. En effet, le club de la capitale a signé un nouvel accord avec Visit Rwanda jusqu’en 2028 et s’est au passage attiré les foudres de La France insoumise.

LFI peste contre le PSG

Déjà début avril, quatre députés de La France insoumise avaient publié un communiqué demandant l’arrêt du partenariat entre le PSG et Visit Rwanda. Cette action n’a donc pas eu l’effet escompté, et les membres de LFI ont publié un nouveau communiqué. « Le renouvellement de ce sponsoring trahit ouvertement les valeurs de solidarité soi-disant défendues par le PSG, à l'heure où le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale continue à faire rage en République démocratique du Congo, où le M23 directement soutenu par Kigali commet massacres de masses, bombardements, pillages et viols. »

Un partenariat depuis 2019

C’est depuis 2019 que Visit Rwanda est devenu sponsor du PSG, et donc cette collaboration devrait durer au minimum neuf ans. Le sponsor est régulièrement affiché sur les écrans géants du Parc des princes et il le sera également sur la manche du maillot parisien lors de la Coupe du monde des clubs cet été.