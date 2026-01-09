«C'est impossible» : La séparation avec Zinedine Zidane est confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter le talent de Zinedine Zidane avec lequel il a évolué en équipe de France, Willy Sagnol confirme que la séparation entre Zizou et les autres était abyssale. L'ancien numéro 10 des Bleus évoluait à un niveau très élevé qui le rendait différent des autres selon l'ex-joueur du Bayern Muniche.

Arrivé en équipe de France en 2000, juste après l'enchaînement Coupe du monde-Euro, Willy Sagnol n'a pas connu le succès avec les Bleus, malgré la finale du Mondial 2006. Néanmoins, l'actuel sélectionneur de la Géorgie a pu côtoyer tous les joueurs majeurs des épopées de 1998 et 2000, à commencer par Zinedine Zidane avec lequel il a immédiatement senti une séparation en terme de niveau.

Sagnol impressionné par Zidane « Ils ont voulu être Champions du Monde et d’Europe sans moi. Je leur en veux, mais c’est comme ça, on ne peut pas changer le passé (rires). Pour rentrer dans ce groupe-là, il fallait une petite épidémie… Malgré tout, j’y arrive, oui. Quand tu arrives, tu as les Zidane, Djorkaeff, Desailly, Thuram… Tu ne dis rien, tu regardes, tu apprends, tu travailles, tu souris quand on te dit de sourires, tu cours quand on te demande de courir… », confie-t-il pour le podcast Kampo avant de poursuivre.