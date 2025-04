Catastrophe pour Mbappé, une révolution annoncée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Propriétaire à 80 % du SM Caen, Kylian Mbappé a vu le club normand être relégué en national ce vendredi. Un véritable fiasco pour ce club historique du football français, et qui va devoir repartir de l’avant en troisième division. C’est en tout cas ce que souhaite de tout cœur le maire de la ville du Calvados.

Kylian Mbappé aura connu une semaine très compliquée. Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal mercredi soir avec le Real Madrid, l’attaquant français a également vu le SM Caen être relégué en national.

Calvaire pour le SM Caen de Kylian Mbappé

Depuis septembre 2024, Kylian Mbappé est propriétaire à 80 % du club caennais, qui suite à sa défaite à domicile face à Martigues (0-3) ce vendredi soir, a été officiellement relégué vers le troisième échelon du football français. Maire de la ville située dans le Calvados, Aristide Olivier veut croire à une remontée rapide en Ligue 2 la saison prochaine.

« Je lui ai dit qu’il faudra viser la montée directe »

« Évidemment qu’à l’intersaison, il faudra poser les choses rapidement, maintenant qu’on sait qu’on jouera à l’échelon inférieur. Quand on est dernier et qu’on fait une saison comme cela, ce n’est pas par hasard. Il y a forcément des raisons et il faudra se poser les bonnes questions pour rebondir. Au bout d’un quart d’heure (à 0-2 pour Martigues), je me suis penché vers le président (Ziad Hammoud) et je lui ai dit qu’il faudra viser la montée directe. C’est tout ce que je souhaite », a-t-il confié auprès de Ouest France.