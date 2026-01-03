Pierre Ménès : Séparation confirmée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato d'hiver est officiellement ouvert, Pierre Ménès s'est prononcé sur les ambitions de l'OL et il craint clairement la séparation avec plusieurs joueurs majeurs à l'image de Malick Fofana.

Avant même l'ouverture du mercato d'hiver, l'OL avait réussi à boucler le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Un très joli coup, surtout compte tenu des problèmes économiques des Gones. D'ailleurs, Pierre Ménès est convaincu que les Lyonnais finiront par vendre plusieurs joueurs majeurs, à l'image de Malick Fofana.

Pierre Ménès annonce la séparation Fofana-OL « L’étonnement des clubs de L1, je le comprend oui et non. Il y a un organisme qui s’appelle la DNCG qui a décidé de ne pas rétrograder le club, qui a décidé de l’autoriser à faire certains recrutements. Endrick, ça ne coûte que 1 million d’euros, ce n’est pas la mer à boire. Il faut faire confiance à la DNCG qui autorise ce genre de recrutement. Abdelli ça ne coûtera pas non plus une fortune. Ce sont des recrutements intelligents. Et puis il y aura des joueurs à vendre à la fin de la saison », confie-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.