Pierre Ménès : Séparation confirmée !

Alors que le mercato d'hiver est officiellement ouvert, Pierre Ménès s'est prononcé sur les ambitions de l'OL et il craint clairement la séparation avec plusieurs joueurs majeurs à l'image de Malick Fofana.
Avant même l'ouverture du mercato d'hiver, l'OL avait réussi à boucler le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Un très joli coup, surtout compte tenu des problèmes économiques des Gones. D'ailleurs, Pierre Ménès est convaincu que les Lyonnais finiront par vendre plusieurs joueurs majeurs, à l'image de Malick Fofana.
Pierre Ménès annonce la séparation Fofana-OL
« L’étonnement des clubs de L1, je le comprend oui et non. Il y a un organisme qui s’appelle la DNCG qui a décidé de ne pas rétrograder le club, qui a décidé de l’autoriser à faire certains recrutements. Endrick, ça ne coûte que 1 million d’euros, ce n’est pas la mer à boire. Il faut faire confiance à la DNCG qui autorise ce genre de recrutement. Abdelli ça ne coûtera pas non plus une fortune. Ce sont des recrutements intelligents. Et puis il y aura des joueurs à vendre à la fin de la saison », confie-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.
«Fofana partira évidemment»
« Fofana partira évidemment, Morton a pris beaucoup de valeur avec cette saison… Les soucis financiers de l’OL sont évidemment encore très présents. Mais ce n’est pas une raison pour les assoiffer non plus », ajoute Pierre Ménès, qui confirme donc la séparation entre l’OL et certains de ses cadres.