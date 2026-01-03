OM : De Zerbi annonce un problème !

Alexis Brunet

Après quelques jours de repos, l’OM retrouve le chemin de la Ligue 1 dimanche avec la réception du FC Nantes au Vélodrome. Un match qui peut paraître simple vu le classement des Canaris, mais pas selon Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien estime que cette rencontre pourrait être piégeuse et il espère donc que ses joueurs seront bien concentrés.

Dimanche, l’OM attaque sa seconde partie de saison avec un match à domicile. Les Marseillais reçoivent le FC Nantes, qui est très mal en point, car actuellement 17ème de Ligue 1. Les coéquipiers de Mason Greenwood sont eux troisièmes à cinq points du leader le RC Lens.

De Zerbi prévient ses joueurs Présent ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a évoqué le match à venir contre le FC Nantes. L’entraîneur de l’OM estime que cette rencontre ne sera pas facile et qu’elle a tout l’air d’un piège. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On essaie de pousser tout de suite, dès le début, de maintenir l'attention élevée. Ce sont des matchs qui peuvent sembler simples de l'extérieur mais ce n'est pas le cas. Bien entamer le match c'est important. On va jouer l'après-midi. Le premier match de janvier, la reprise, c'est toujours un peu plus difficile. Mais c'est le football. »