Un joueur de l’OM pète un plomb, «je lui ai mal parlé» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, Facundo Medina a quitté le RC Lens pour rejoindre l’OM. N’ayant pas beaucoup joué depuis son arrivée, l’Argentin a été embêté par les pépins physiques, l’obligeant ainsi à fréquenter l’infirmerie. Et voilà que le ton serait monté entre Medina et un kiné de l’OM, un comportement vite regretté par l’Olympien.

A 26 ans, Facundo Medina est aujourd’hui un joueur de l’OM. Ayant rejoint le club phocéen lors du dernier mercato estival, l’Argentin s’est confié sur son quotidien en tant joueur marseillais lors de l’émission Ma Super Ligue 1. C’est à cette occasion que Facundo Medina a raconté un accrochage avec l’un des kinés de l’OM.

« Il m’a dit un mot que je n’ai pas accepté » « Des fois, on peut péter un plomb ? Hier, il m’est arrivé un truc avec un kiné. Je finis la séance d’entraînement, je rentre à la salle, je suis un peu fatigué mentalement. Et il m’a dit un mot que je n’ai pas accepté, je lui ai mal parlé en face de 50 personnes », a d’abord révélé Facundo Medina.