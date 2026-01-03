Un joueur de l’OM pète un plomb, «je lui ai mal parlé» !

Lors du dernier mercato estival, Facundo Medina a quitté le RC Lens pour rejoindre l’OM. N’ayant pas beaucoup joué depuis son arrivée, l’Argentin a été embêté par les pépins physiques, l’obligeant ainsi à fréquenter l’infirmerie. Et voilà que le ton serait monté entre Medina et un kiné de l’OM, un comportement vite regretté par l’Olympien.
A 26 ans, Facundo Medina est aujourd’hui un joueur de l’OM. Ayant rejoint le club phocéen lors du dernier mercato estival, l’Argentin s’est confié sur son quotidien en tant joueur marseillais lors de l’émission Ma Super Ligue 1. C’est à cette occasion que Facundo Medina a raconté un accrochage avec l’un des kinés de l’OM.
« Il m’a dit un mot que je n’ai pas accepté »
« Des fois, on peut péter un plomb ? Hier, il m’est arrivé un truc avec un kiné. Je finis la séance d’entraînement, je rentre à la salle, je suis un peu fatigué mentalement. Et il m’a dit un mot que je n’ai pas accepté, je lui ai mal parlé en face de 50 personnes », a d’abord révélé Facundo Medina.
« Je m’excuse, je t’ai mal parlé, ce n’est pas normal »
Le joueur de l’OM s’en est alors rapidement voulu, présentant ensuite ses excuses. « Dès que je lui ai mal parlé, je me suis senti trop mal. Je l’ai appelé, je lui ai dit de venir à côté de moi, je lui ai fait un câlin, je lui ai dit : « Désolé, je m’excuse, je t’ai mal parlé, ce n’est pas normal, ce n’est pas de ta faute ». C’est normal, il ne faut pas avoir peur de t’excuser », a confié Facundo Medina.