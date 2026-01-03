Transferts : L’OM tout proche de signer un phénomène!

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation de l'AS Monaco où il s'est révélé au plus haut niveau, Eliesse Ben Seghir aurait pu connaitre une trajectoire bien différente puisqu'il était tout proche de s'engager à l'OM au moment de démarrer sa formation à l'époque. Et il regrette amèrement cette signature ratée...

Transféré de l'AS Monaco au Bayer Leverkusen pour 32M€ l'été dernier, Eliesse Ben Seghir (20 ans) a donc rapporté gros à son club formateur. Et pourtant, le milieu offensif marocain aurait pu faire le bonheur d'un autre club français : l'OM, qui avait bien failli rafler la mise avec lui au moment de faire un choix pour sa formation. Dans un entretien accordé à Africk Média, Ben Seghir s'est livré sans détour sur sa signature avortée d'un rien à l'OM.

« J'ai pleuré... » L'ancien crack de l'AS Monaco était censé rejoindre l'OM, et avoue même avoir été dégoûté en apprenant que le deal ne se ferait pas : « Pourquoi ça ne s'est pas fait? Franchement, même aujourd'hui je ne saurais même pas l'expliquer. J'ai pleuré quand on m'a dit que je n'allais pas à l'OM », assure Eliesse Ben Seghir.