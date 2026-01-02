Nouvelles recrues cet hiver : L’OM confirme, grosse annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence ce vendredi à deux jours de la réception du FC Nantes, Roberto De Zerbi a notamment évoqué le mercato hivernal, confirmant la tendance du côté de l’OM. Le technicien italien estime que Marseille a « besoin de quelque chose » et qu’un renfort offensif « pourrait être une solution ».

Pour sa première conférence de presse de l’année 2026, Roberto De Zerbi n’a pas échappé aux questions sur le mercato, qui vient d’ouvrir ses portes. L’entraîneur de l’OM a confirmé qu’il pourrait y avoir des arrivées au cours du mois de janvier, mais n’a pas souhaité s’exprimer sur d’éventuels départs

« Je pense qu'on a peut-être besoin de quelque chose » « Il faut qu'on se voie avec Pablo et Medhi. Moi, je pense qu'on a peut-être besoin de quelque chose, mais on verra, en ce qui concerne les arrivées. En ce qui concerne les départs, c’est une question qu’il faut poser à Medhi Benatia ou à Pablo Longoria, pas à moi », a déclaré Roberto De Zerbi, avant d’être relancé sur de potentiels renforts à des postes offensifs.