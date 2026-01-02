Nouvelles recrues cet hiver : L’OM confirme, grosse annonce !

Présent en conférence ce vendredi à deux jours de la réception du FC Nantes, Roberto De Zerbi a notamment évoqué le mercato hivernal, confirmant la tendance du côté de l’OM. Le technicien italien estime que Marseille a « besoin de quelque chose » et qu’un renfort offensif « pourrait être une solution ».
Pour sa première conférence de presse de l’année 2026, Roberto De Zerbi n’a pas échappé aux questions sur le mercato, qui vient d’ouvrir ses portes. L’entraîneur de l’OM a confirmé qu’il pourrait y avoir des arrivées au cours du mois de janvier, mais n’a pas souhaité s’exprimer sur d’éventuels départs
« Je pense qu'on a peut-être besoin de quelque chose »
« Il faut qu'on se voie avec Pablo et Medhi. Moi, je pense qu'on a peut-être besoin de quelque chose, mais on verra, en ce qui concerne les arrivées. En ce qui concerne les départs, c’est une question qu’il faut poser à Medhi Benatia ou à Pablo Longoria, pas à moi », a déclaré Roberto De Zerbi, avant d’être relancé sur de potentiels renforts à des postes offensifs.
Un renfort offensif « pourrait être une solution »
En ce sens, l’OM est annoncé ces dernières semaines sur la piste d’un numéro 10 et d’un ailier aux caractéristiques similaires à celles de Mason Greenwood. « Ça pourrait être une solution, mais ça peut aussi être au milieu de terrain ou en défense. Il faut prendre en compte ce qu'on a à disposition économiquement et où on veut arriver. On peut penser à quelque chose, mais on verra. Quand on parle tous les trois, on échange pour le bien de l'OM. C'est toujours l'OM qui passe avant tout », a ajouté Roberto De Zerbi.