Mbappé - Neymar : De l’amour à la haine au PSG !

Cette saison, le PSG a décidé de changer sa stratégie dans sa manière de gérer le mercato et l'effectif. En effet, le club de la capitale avait pris l'habitude de s'appuyer sur les qualités de grandes stars comme c'était le cas avec Kylian Mbappé et Neymar. D'ailleurs les deux joueurs ont rejoint le club en même temps en 2017 et leur relation s'est dégradée au fil des ans.

En faisant le bonheur du PSG pendant des années, Kylian Mbappé et Neymar ont formé un beau duo sur le terrain, rejoint par Lionel Messi sur la fin. Mais la relation entre le Français et le Brésilien n'a pas toujours été marquée par une entente formidable. Maxwell, ancien joueur du PSG, a eu l'occasion de s'exprimer sur cette relation.

Une relation sportive intéressante

En s'appuyant sur les qualités des deux joueurs, le PSG a su dominer de longues années le championnat de France sans pour autant parvenir à ses fins en Ligue des champions. « C’était comment la cohabitation entre Neymar et Mbappé ? Au début, c’était bien. A mon époque, on avait les deux, le quotidien était facile. Ils étaient amis, proches. J’ai vécu de bonnes choses. C’était un plaisir de travailler avec des gens comme ça » commente Maxwell dans le podcast de Téléfoot Secrets de Stars.

Une fin tendue

Au fil des mois, la presse rapportait cependant que la relation entre Kylian Mbappé et Neymar se dégradait. « Je n’ai pas vécu la fin où je pense qu’il y a eu quelques problèmes entre les deux, mais je n’ai vécu que des bonnes choses avec les deux » poursuit le Brésilien.