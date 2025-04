Kylian Mbappé : La honte totale qui le fait enrager !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décidant de racheter le Stade Malherbe de Caen l'été dernier, Kylian Mbappé ne s'attendait sûrement pas à voir ce club vivre un véritable cauchemar tout de suite. En effet, l'attaquant français a même rendu visite aux joueurs et aux supporters du club il y a quelques mois mais cela n'a pas suffi à éviter la relégation en National.

En s'inclinant lourdement face au FC Martigues, un adversaire direct pour le maintien, à domicile vendredi, le SM Caen est d'ores et déjà condamné à descendre en National à l'issue de cette saison. Rien ne s'est passé comme prévu en Ligue 2 cette année alors que le club nourrissait de grands espoirs pour une montée en Ligue 1, avec l'aide de Kylian Mbappé en plus.

« C'est juste honteux »

Ancien entraîneur du Stade Malherbe de Caen entre 2012 et 2018 juste avant la relégation en Ligue 2 en 2019, Patrice Garande a un attachement particulier avec le club normand. Mais la gestion l'a fait sortir de ses gonds. « C'est un club qui est important, pour la ville, pour les gens. Ça me tue de voir ce club descendre. Ce n'est pas honteux sportivement, c'est juste honteux dans la manière dont on a conduit la saison, c'est ça qui me met en colère » dévoile l'ancien coach du club pour L'Equipe.

Mbappé n'aura pas suffi

Nouveau propriétaire du club depuis l'été dernier, Kylian Mbappé n'a pas réussi à donner un tremplin aux joueurs du SM Caen qui n'est pas descendu aussi bas dans l'échelon du football français depuis les années 1980. « Moi, je ne cherche plus à entraîner, je ne cherche plus rien, mais j'aurais été prêt à aider ce club, ne serait-ce qu'à discuter. Mais ils n'ont même pas cette humilité-là » réagit encore Patrice Garande. Les Caennais auront encore 3 matches en cette fin de saison avant la descente.